Az EasyFix All-rounder padlótisztító kendő készlet három különböző kendőt tartalmaz a gőztisztítóval történő higénikus padlótisztításhoz. A Sensitive kendő csökkentett gőzáteresztő képességgel rendelkezik - ideális érzékeny, tömített padlókhoz. Az Ultra Abrasive kendő nagyobb arányban tartalmaz csiszolószálakat a makacs szennyeződések különösen könnyű eltávolítása érdekében. Az Abrasive kendő csiszolószálakkal támogatja a szennyeződés eltávolítását, tobábbá a puha textilrészekkel kiváló szennyeződésfelvételt biztosít. Például az Ultra Abrasive kendővel történő tisztítás utáni törléskor. A hook and loop rendszernek köszönhetően a kendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófúvókájára: egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, húzza fel és húzza le a padlótisztító fúvókát.