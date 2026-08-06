EasyFix Allrounder padlókendő készlet
A mindenes EasyFix padlótisztító kendőszett - tökéletes minden szennyeződésre és minden padlóra, az érzékeny, tömített padlótól a makacs szennyeződésekig a csempéken.
Az EasyFix All-rounder padlótisztító kendő készlet három különböző kendőt tartalmaz a gőztisztítóval történő higénikus padlótisztításhoz. A Sensitive kendő csökkentett gőzáteresztő képességgel rendelkezik - ideális érzékeny, tömített padlókhoz. Az Ultra Abrasive kendő nagyobb arányban tartalmaz csiszolószálakat a makacs szennyeződések különösen könnyű eltávolítása érdekében. Az Abrasive kendő csiszolószálakkal támogatja a szennyeződés eltávolítását, tobábbá a puha textilrészekkel kiváló szennyeződésfelvételt biztosít. Például az Ultra Abrasive kendővel történő tisztítás utáni törléskor. A hook and loop rendszernek köszönhetően a kendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófúvókájára: egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fúvókáról: egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, húzza fel és húzza le a padlótisztító fúvókát.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű rostkeverék
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Kemény padlók
- Csempék