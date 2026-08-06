EasyFix Padlófej készlet
Kényelmes tépőzáras rendszerrel és mikroszálas padlótisztító kendővel: a gőztisztítókhoz való EasyFix padlótisztítófej készlet szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcserét tesz lehetővé.
Az EasyFix gőztisztító padlófej hozzá illő mikroszálas törlőkendővel gondoskodik a keménypadló felületek kíváló tisztaságáról- akár a nehezen elérhető helyeken is. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a kendőt rögzítő részre és húzza fel a padlófejet.
Jellemzők és előnyök
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő EasyFix padlótisztító fejre való egyszerű rögzítése egyszerű rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
Innovatív lamellás technológia
- Egyenletes gőzeloszlás a tisztítási felületen és a mikroszálas padlótisztító kendőn a lamelláknak köszönhetően.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
- Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
- Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék