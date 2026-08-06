EasyFix padlófúvókakészlet az SC 1 készülékhez
Tisztaság anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie: Az SC 1 padlótisztító készlettel EasyFix az SC 1 kézi gőztisztítót pillanatok alatt felmosóvá alakítható át.
Egy pillanat alatt kézi gőztisztítóból felmosó: az SC 1 kézi padlótisztító EasyFix készlet lehetővé teszi ezt. Egyszerűen rögzítse az univerzális padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókához a hook and loop rendszer segítségével, és csatlakoztassa a fúvókát az SC 1 két (egyenként 0,5 m hosszú) hosszabbítócsövéhez - és máris alaposan megtisztíthatja a kemény padlót. Az univerzális padlótisztító kendő speciális hurokszerkezetével különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé a sarkokban és a széleken. Az EasyFix padlótisztító készlet az SC 1 EasyFix alapfelszereltségébe tartozik.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
- A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Az EasyFix padlófúvókakészlet egy egyszerűen csatlakoztatható eleme az SC 1 készülékhez
- AZ EASY FIX PADLÓFEJ KÖNNYEN ÉS PROBLÉMAMENTESEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÉSZÜLÉKHEZ A GŐZTISZTÍTÓ CSŐVEL EGYÜTT.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
Innovatív lamellás technológia
- Egyenletes gőzeloszlás a tisztítási felületen és a mikroszálas padlótisztító kendőn a lamelláknak köszönhetően.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
- Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
- Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|520 x 115 x 100
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék