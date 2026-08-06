Egy pillanat alatt kézi gőztisztítóból felmosó: az SC 1 kézi padlótisztító EasyFix készlet lehetővé teszi ezt. Egyszerűen rögzítse az univerzális padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókához a hook and loop rendszer segítségével, és csatlakoztassa a fúvókát az SC 1 két (egyenként 0,5 m hosszú) hosszabbítócsövéhez - és máris alaposan megtisztíthatja a kemény padlót. Az univerzális padlótisztító kendő speciális hurokszerkezetével különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé a sarkokban és a széleken. Az EasyFix padlótisztító készlet az SC 1 EasyFix alapfelszereltségébe tartozik.