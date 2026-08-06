EasyFix padlófúvókakészlet az SC 1 készülékhez

Tisztaság anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie: Az SC 1 padlótisztító készlettel EasyFix az SC 1 kézi gőztisztítót pillanatok alatt felmosóvá alakítható át.

Egy pillanat alatt kézi gőztisztítóból felmosó: az SC 1 kézi padlótisztító EasyFix készlet lehetővé teszi ezt. Egyszerűen rögzítse az univerzális padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókához a hook and loop rendszer segítségével, és csatlakoztassa a fúvókát az SC 1 két (egyenként 0,5 m hosszú) hosszabbítócsövéhez - és máris alaposan megtisztíthatja a kemény padlót. Az univerzális padlótisztító kendő speciális hurokszerkezetével különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé a sarkokban és a széleken. Az EasyFix padlótisztító készlet az SC 1 EasyFix alapfelszereltségébe tartozik.

Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
  • A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Az EasyFix padlófúvókakészlet egy egyszerűen csatlakoztatható eleme az SC 1 készülékhez
  • AZ EASY FIX PADLÓFEJ KÖNNYEN ÉS PROBLÉMAMENTESEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÉSZÜLÉKHEZ A GŐZTISZTÍTÓ CSŐVEL EGYÜTT.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
  • Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
  • Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
Innovatív lamellás technológia
  • Egyenletes gőzeloszlás a tisztítási felületen és a mikroszálas padlótisztító kendőn a lamelláknak köszönhetően.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
  • Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
  • Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 520 x 115 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Csempék