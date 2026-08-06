EasyFix padlókendő szett érzékeny padlóra

A Sensitive EasyFix padlótisztító kendő szett két kiváló minőségű, puha padlótisztító kendővel tökéletesen alkalmas az érzékeny,padlók kíméletes tisztítására.

A Sensitive padlótisztító kendő készlet két, nagyon puha szálakból készült kendőt tartalmaz, amelyek kevesebb nedvességet és hőt adnak át a padlónak. Ez azt jelenti, hogy még az érzékeny, tömített padlót is nagyon kíméletesen lehet gőzzel tisztítani. A hook and loop rendszernek köszönhetően a kendők egyszerűen és gyorsan felerősíthetők a gőztisztító EasyFix padlófúvókájára: egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad - még a sarkok és élek is könnyedén megtisztíthatók. Munka után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fúvókáról: ehhez csak lépjen rá a kendőhöz rögzített lábfülre, és húzza fel és távolítsa el a fúvókát.

Jellemzők és előnyök
EasyFix padlókendő szett érzékeny padlóra: Különösen kíméletes tisztításhoz
Különösen kíméletes tisztításhoz
A nagyon puha és finom szálak különösen kíméletes szennyeződéseltávolítást biztosítanak, magas szennyeződésfelvételi képességgel kombinálva az alapos tisztítási eredmények érdekében minden tömített kemény felületen.
EasyFix padlókendő szett érzékeny padlóra: Kényelmes tépőzáras rendszer
Kényelmes tépőzáras rendszer
A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
EasyFix padlókendő szett érzékeny padlóra: Taposófül a padlótisztító kendőn
Taposófül a padlótisztító kendőn
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 345 x 115 x 10
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Kemény padlók
  • Csempék