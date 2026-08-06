A Sensitive padlótisztító kendő készlet két, nagyon puha szálakból készült kendőt tartalmaz, amelyek kevesebb nedvességet és hőt adnak át a padlónak. Ez azt jelenti, hogy még az érzékeny, tömített padlót is nagyon kíméletesen lehet gőzzel tisztítani. A hook and loop rendszernek köszönhetően a kendők egyszerűen és gyorsan felerősíthetők a gőztisztító EasyFix padlófúvókájára: egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad - még a sarkok és élek is könnyedén megtisztíthatók. Munka után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fúvókáról: ehhez csak lépjen rá a kendőhöz rögzített lábfülre, és húzza fel és távolítsa el a fúvókát.