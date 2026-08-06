EasyFix padlókendő szett érzékeny padlóra
A Sensitive EasyFix padlótisztító kendő szett két kiváló minőségű, puha padlótisztító kendővel tökéletesen alkalmas az érzékeny,padlók kíméletes tisztítására.
A Sensitive padlótisztító kendő készlet két, nagyon puha szálakból készült kendőt tartalmaz, amelyek kevesebb nedvességet és hőt adnak át a padlónak. Ez azt jelenti, hogy még az érzékeny, tömített padlót is nagyon kíméletesen lehet gőzzel tisztítani. A hook and loop rendszernek köszönhetően a kendők egyszerűen és gyorsan felerősíthetők a gőztisztító EasyFix padlófúvókájára: egyszerűen nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlófúvókára, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad - még a sarkok és élek is könnyedén megtisztíthatók. Munka után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fúvókáról: ehhez csak lépjen rá a kendőhöz rögzített lábfülre, és húzza fel és távolítsa el a fúvókát.
Jellemzők és előnyök
Különösen kíméletes tisztításhozA nagyon puha és finom szálak különösen kíméletes szennyeződéseltávolítást biztosítanak, magas szennyeződésfelvételi képességgel kombinálva az alapos tisztítási eredmények érdekében minden tömített kemény felületen.
Kényelmes tépőzáras rendszerA padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőnKendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Kemény padlók
- Csempék