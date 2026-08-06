eco!Booster TR 040
eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (040-es fúvókaméret).
Az eco!Booster alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítóberendezéseihez (85 °C-ig), kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 040-es fúvókamérettel rendelkezik. A Kärcher power fúvókához képest lenyűgözően, 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt nyújt. A megnövelt fúvókaszélesség biztosítja a csökkentett energia- és vízfogyasztást és ezáltal a jobb hatékonyságot. Ideális az érzékeny felületek, például vakolt homlokzatok vagy fából készült falak tisztításához. A forradalmi fúvókakoncepció a rendszerbe szívott levegő segítségével irányítja a vízsugarat. Ez gyors és nagyszerű tisztítási eredményeket tesz lehetővé, ami különösen fontos az olyan ágazatokban, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.
Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos fúvókához képest
- Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás.
50%-kal nagyobb vízfelhasználási hatékonyság¹⁾
- Vizet takarít meg.
50%-kal nagyobb energiahatékonyság¹⁾
- Energiát takarít meg.
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
- Különösen alkalmas az olyan érzékeny felületekhez, mint a festett- vagy a fával borított felület..
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|40
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
¹⁾ Azonos energia- és vízfogyasztás mellett 50%-kal nagyobb felület tisztítására képes, mint egy Kärcher standard lapos sugarú tisztító.
Videók
Alkalmazási területek
- Homlokzattisztítás
- Önkormányzati alkalmazások, például homlokzatok vagy kerítések tisztítása.
- Járműtisztítás
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
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