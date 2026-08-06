Az eco!Booster alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítóberendezéseihez (85 °C-ig), kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 040-es fúvókamérettel rendelkezik. A Kärcher power fúvókához képest lenyűgözően, 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt nyújt. A megnövelt fúvókaszélesség biztosítja a csökkentett energia- és vízfogyasztást és ezáltal a jobb hatékonyságot. Ideális az érzékeny felületek, például vakolt homlokzatok vagy fából készült falak tisztításához. A forradalmi fúvókakoncepció a rendszerbe szívott levegő segítségével irányítja a vízsugarat. Ez gyors és nagyszerű tisztítási eredményeket tesz lehetővé, ami különösen fontos az olyan ágazatokban, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.