eco!Booster TR 045
eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; alkalmas érzékeny felületek tisztítására. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (045-ös fúvókaméret).
A Kärcher power fúvókához képest az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt nyújt. Ideális az érzékeny felületek, például vakolt homlokzatok vagy fából készült falak tisztításához. Ráadásul a megnövelt sugárszélesség nagyobb hatékonysággal jár, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztást eredményez. Az eco!Booster alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású (85 °C-ig) tisztítógépeihez, kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 045-ös fúvókamérettel rendelkezik. A forradalmi fúvókakoncepció levegőt szív be a vízsugár irányításához. Így kevesebb idő alatt csúcsminőségű tisztítási eredmény érhető el, ami jelentős előnyt jelent az olyan célcsoportok esetében, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.
Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos fúvókához képest
- Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás.
50%-kal nagyobb vízfelhasználási hatékonyság¹⁾
- Vizet takarít meg.
50%-kal nagyobb energiahatékonyság¹⁾
- Energiát takarít meg.
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
- Különösen alkalmas az olyan érzékeny felületekhez, mint a festett- vagy a fával borított felület..
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|45
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
¹⁾ Azonos energia- és vízfogyasztás mellett 50%-kal nagyobb felület tisztítására képes, mint egy Kärcher standard lapos sugarú tisztító.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Homlokzattisztítás
- Önkormányzati alkalmazások, például homlokzatok vagy kerítések tisztítása.
- Járműtisztítás
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
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