A Kärcher power fúvókához képest az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt nyújt. Ideális az érzékeny felületek, például vakolt homlokzatok vagy fából készült falak tisztításához. Ráadásul a megnövelt sugárszélesség nagyobb hatékonysággal jár, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztást eredményez. Az eco!Booster alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású (85 °C-ig) tisztítógépeihez, kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 045-ös fúvókamérettel rendelkezik. A forradalmi fúvókakoncepció levegőt szív be a vízsugár irányításához. Így kevesebb idő alatt csúcsminőségű tisztítási eredmény érhető el, ami jelentős előnyt jelent az olyan célcsoportok esetében, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.