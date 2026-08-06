A Kärcher power fúvókához képest az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt tesz lehetővé, és ideális az olyan kényes felületek tisztításához, mint a vakolt homlokzatok vagy a fából készült falak. A megnövelt sugárszélesség nagyobb hatékonysággal jár, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztást eredményez. Alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású (85 °C-ig) tisztítógépeihez, kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 050-es fúvókamérettel rendelkezik. A forradalmi fúvókakoncepcióval a vízsugár irányításához levegőt szívnak be. Ez rövidebb idő alatt kiváló tisztítási eredményeket tesz lehetővé, ami különösen fontos az olyan ágazatokban, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.