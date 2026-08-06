eco!Booster TR 050

eco!Booster 50%-kal nagyobb területteljesítménnyel, mint a Kärcher power fúvókánál; ideális a kényes felületekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomású tisztítókhoz (050-es fúvókaméret).

A Kärcher power fúvókához képest az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb területteljesítményt tesz lehetővé, és ideális az olyan kényes felületek tisztításához, mint a vakolt homlokzatok vagy a fából készült falak. A megnövelt sugárszélesség nagyobb hatékonysággal jár, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztást eredményez. Alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású (85 °C-ig) tisztítógépeihez, kompatibilis az EASY!Lock rendszerrel és 050-es fúvókamérettel rendelkezik. A forradalmi fúvókakoncepcióval a vízsugár irányításához levegőt szívnak be. Ez rövidebb idő alatt kiváló tisztítási eredményeket tesz lehetővé, ami különösen fontos az olyan ágazatokban, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.

Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos fúvókához képest
  • Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás.
50%-kal nagyobb vízfelhasználási hatékonyság¹⁾
  • Vizet takarít meg.
50%-kal nagyobb energiahatékonyság¹⁾
  • Energiát takarít meg.
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
  • Különösen alkalmas az olyan érzékeny felületekhez, mint a festett- vagy a fával borított felület..
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomás (bar) max. 300
Hőmérséklet (°C) max. 85
Fúvókaméret ( ) 50
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5

¹⁾ Azonos energia- és vízfogyasztás mellett 50%-kal nagyobb felület tisztítására képes, mint egy Kärcher standard lapos sugarú tisztító.

eco!Booster TR 050

Videók

Alkalmazási területek
  • Homlokzattisztítás
  • Önkormányzati alkalmazások, például homlokzatok vagy kerítések tisztítása.
  • Járműtisztítás
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.