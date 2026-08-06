Az eco!Booster lenyűgöző felületteljesítménnyel nyűgöz le, amely 50 százalékkal nagyobb, mint a Kärcher power fúvókája. A megnövelt sugárszélesség lehetővé teszi a hatékonyság növelését, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztáshoz vezet. Az olyan kényes felületeket, mint a vakolt homlokzatok vagy a fa falak, gyengéden tisztítja. A tisztító alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású mosóihoz (akár 85 °C-ig), kompatibilis az EASY!Lock csatlakozóval, és 060-as fúvókaméretű. A forradalmi fúvókakoncepció levegőt szív be a vízsugár vezetéséhez. A rövidebb idő alatt elért első osztályú tisztítási eredmények különösen fontosak olyan területeken, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.