eco!Booster TR 060
eco!Booster 50%-kal nagyobb felületteljesítménnyel a Kärcher power fúvókához képest; ideális kényes felületekhez. Alkalmas hideg és meleg vizes magasnyomású mosókhoz, 060-as fúvókamérettel.
Az eco!Booster lenyűgöző felületteljesítménnyel nyűgöz le, amely 50 százalékkal nagyobb, mint a Kärcher power fúvókája. A megnövelt sugárszélesség lehetővé teszi a hatékonyság növelését, ami alacsonyabb energia- és vízfogyasztáshoz vezet. Az olyan kényes felületeket, mint a vakolt homlokzatok vagy a fa falak, gyengéden tisztítja. A tisztító alkalmas a Kärcher hideg- és melegvizes magasnyomású mosóihoz (akár 85 °C-ig), kompatibilis az EASY!Lock csatlakozóval, és 060-as fúvókaméretű. A forradalmi fúvókakoncepció levegőt szív be a vízsugár vezetéséhez. A rövidebb idő alatt elért első osztályú tisztítási eredmények különösen fontosak olyan területeken, mint az építőipar vagy a járműtisztítás.
Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a lapos fúvókához képest
- Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás.
50%-kal nagyobb vízfelhasználási hatékonyság¹⁾
- Vizet takarít meg.
50%-kal nagyobb energiahatékonyság¹⁾
- Energiát takarít meg.
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar)
|max. 300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Fúvókaméret ( )
|60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
Alkalmazási területek
- Homlokzattisztítás
- Önkormányzati alkalmazások, például homlokzatok vagy kerítések tisztítása.
- Járműtisztítás
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
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