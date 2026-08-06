Az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó kaparótárcsa gyorsan és kényelmesen távolítja el a jeget az autók szélvédőjéről. A tárcsa cseréje egyszerű - szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető. A nemrégiben kifejlesztett kaparótárcsa öt pengével rendelkezik, és jégtelenítéskor akár 4 dB(A) hangerővel halkabban működik, mint a korábbi változat.