EDI 4 cseretárcsa

Az EDI 4 elektromos jégkaparóhoz tartozó forgó jégkaparótárcsa erős műanyag pengékkel távolítja el a makacs jeget bármely autó szélvédőjéről.

Az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó kaparótárcsa gyorsan és kényelmesen távolítja el a jeget az autók szélvédőjéről. A tárcsa cseréje egyszerű - szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető. A nemrégiben kifejlesztett kaparótárcsa öt pengével rendelkezik, és jégtelenítéskor akár 4 dB(A) hangerővel halkabban működik, mint a korábbi változat.

Jellemzők és előnyök
Forgó kaparótárcsa erős műanyag pengékkel
  • Az ütésálló műanyagból készült forgó kaparótárcsa gyorsan és könnyedén távolítja el a makacs jeget is az autó szélvédőjéről.
Szerszám nélküli tárcsacsere
  • A kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.
Zajcsökkentés
  • A nemrégiben kifejlesztett kaparótárcsa akár 4 dB(A)-val csökkenti a hangerőt a korábbi, hat pengés változathoz képest.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 109 x 109 x 16
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Autóüveg