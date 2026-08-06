EDI 4 cseretárcsa
Az EDI 4 elektromos jégkaparóhoz tartozó forgó jégkaparótárcsa erős műanyag pengékkel távolítja el a makacs jeget bármely autó szélvédőjéről.
Az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó kaparótárcsa gyorsan és kényelmesen távolítja el a jeget az autók szélvédőjéről. A tárcsa cseréje egyszerű - szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető. A nemrégiben kifejlesztett kaparótárcsa öt pengével rendelkezik, és jégtelenítéskor akár 4 dB(A) hangerővel halkabban működik, mint a korábbi változat.
Jellemzők és előnyök
Forgó kaparótárcsa erős műanyag pengékkel
- Az ütésálló műanyagból készült forgó kaparótárcsa gyorsan és könnyedén távolítja el a makacs jeget is az autó szélvédőjéről.
Szerszám nélküli tárcsacsere
- A kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.
Zajcsökkentés
- A nemrégiben kifejlesztett kaparótárcsa akár 4 dB(A)-val csökkenti a hangerőt a korábbi, hat pengés változathoz képest.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|109 x 109 x 16
Alkalmazási területek
- Autóüveg