Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel

Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.

Az elektronikus nyomáskapcsoló automatikusan elindítja és szükség esetén leállítja a szivattyút a nyomásoldalon. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja / leállítja a szivattyút és megakadályozza a szárazonfutást. Ideális megoldás a kerti szivattyú háztartási magas nyomású szivattyúvá történő átalakításához. Elektronikus nyomáskapcsoló kapható 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Elektronikus nyomáskapcsoló
  • Automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút a szükséges vízmennyiség alapján.
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel
  • Ideális a kerti szivattyú házi vízautomatává való átalakításához.
Beépített szárazonfutás elleni védelem
  • Amennyiben a szívóoldalon nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni védelem megvédi a szivattyút a károsodástól és automatikusan lekapcsolja azt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 135 x 100 x 190
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.