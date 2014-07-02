Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel
Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.
Az elektronikus nyomáskapcsoló automatikusan elindítja és szükség esetén leállítja a szivattyút a nyomásoldalon. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja / leállítja a szivattyút és megakadályozza a szárazonfutást. Ideális megoldás a kerti szivattyú háztartási magas nyomású szivattyúvá történő átalakításához. Elektronikus nyomáskapcsoló kapható 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).
Jellemzők és előnyök
Elektronikus nyomáskapcsoló
- Automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút a szükséges vízmennyiség alapján.
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel
- Ideális a kerti szivattyú házi vízautomatává való átalakításához.
Beépített szárazonfutás elleni védelem
- Amennyiben a szívóoldalon nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni védelem megvédi a szivattyút a károsodástól és automatikusan lekapcsolja azt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|135 x 100 x 190
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.