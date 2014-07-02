Szivattyú-előszűrő minden szokásos kerti szivattyúhoz, házi vízautomatához és házi vízműhöz, különösen beépített szűrő nélküli készülékekhez akár 4 000 liter/óra továbbított mennyiségig. Az előszűrő hatékonyan megvédi a szivattyút a durva szennyeződés-részecskéktől vagy homoktól és így megnöveli annak élettartamát. A szűrőbetét a tisztításhoz kivehető. A finomszűrő lyukszélessége 250µm (0,25mm). A szivattyú-előszűrő minden fent megnevezett, G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúhoz alkalmas.