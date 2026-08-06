A szivattyú előszűrő minden szokásos kerti szivattyúhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúhoz és házi szivattyúhoz alkalmazható, G1 csatlakozási menettel (33,3 mm) - különösen olyan készülékekhez, amelyek integrált szűrők nélkül készülnek, legfeljebb 6000 l / h áramlási sebességgel. Az előszűrő hatékonyan védi a szivattyút a durva szennyeződésektől vagy homoktól, ezáltal meghosszabbítva annak élettartamát. A szűrőbetét eltávolítható a tisztításhoz. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). A BP kiegészítők sugárirányú PerfectConnect tömítésének elve kivételesen könnyű összeszerelést és rendkívül megbízható tömítést tesz lehetővé, amely garantálja a szivattyú problémamentes működését.