Előszűrő, nagy
A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.
A szivattyú előszűrő minden szokásos kerti szivattyúhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúhoz és házi szivattyúhoz alkalmazható, G1 csatlakozási menettel (33,3 mm) - különösen olyan készülékekhez, amelyek integrált szűrők nélkül készülnek, legfeljebb 6000 l / h áramlási sebességgel. Az előszűrő hatékonyan védi a szivattyút a durva szennyeződésektől vagy homoktól, ezáltal meghosszabbítva annak élettartamát. A szűrőbetét eltávolítható a tisztításhoz. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). A BP kiegészítők sugárirányú PerfectConnect tömítésének elve kivételesen könnyű összeszerelést és rendkívül megbízható tömítést tesz lehetővé, amely garantálja a szivattyú problémamentes működését.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítható szűrő
- A szűrő folyó víz alatt tisztítható és mindig újra felhasználható.
Szivattyúelőszűrő, nagy
- Szivattyúkhoz 6000 liter/óra vízátfolyásig.
Előszűrő
- A szivattyú kiegészítő védelméhez a nagyobb szennyeződés-részecskék és homok ellen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|Legfeljebb 6000 l/h, szembőség: 250 μm (0,25 mm)
|Nyomás (bar)
|8
|Szemcseméret (mm)
|0,25
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 220 x 316
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- A szennyeződések kiszűrése a vízből