Előszűrő, nagy

A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.

A szivattyú előszűrő minden szokásos kerti szivattyúhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúhoz és házi szivattyúhoz alkalmazható, G1 csatlakozási menettel (33,3 mm) - különösen olyan készülékekhez, amelyek integrált szűrők nélkül készülnek, legfeljebb 6000 l / h áramlási sebességgel. Az előszűrő hatékonyan védi a szivattyút a durva szennyeződésektől vagy homoktól, ezáltal meghosszabbítva annak élettartamát. A szűrőbetét eltávolítható a tisztításhoz. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). A BP kiegészítők sugárirányú PerfectConnect tömítésének elve kivételesen könnyű összeszerelést és rendkívül megbízható tömítést tesz lehetővé, amely garantálja a szivattyú problémamentes működését.

Jellemzők és előnyök
Eltávolítható szűrő
  • A szűrő folyó víz alatt tisztítható és mindig újra felhasználható.
Szivattyúelőszűrő, nagy
  • Szivattyúkhoz 6000 liter/óra vízátfolyásig.
Előszűrő
  • A szivattyú kiegészítő védelméhez a nagyobb szennyeződés-részecskék és homok ellen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek Legfeljebb 6000 l/h, szembőség: 250 μm (0,25 mm)
Nyomás (bar) 8
Szemcseméret (mm) 0,25
Menetméret G1
Szín fekete
Súly (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 120 x 220 x 316

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • A szennyeződések kiszűrése a vízből