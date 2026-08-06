Extension angle nozzle cpl. L2P
Hosszabbítás az L2P hajlított fúvókákhoz. A hosszabbító 100 mm hosszú. Több hosszabbítás összecsavarozható.
Hosszabbítás az L2P hajlított fúvókákhoz. A hosszabbító teljesen műanyagból készült, hogy megakadályozza a tisztítandó tárgy sérülését. A menetek azonban fémmel vannak megerősítve a hosszú élettartam biztosítása érdekében. A hosszabbító 100 milliméter hosszú. Több hosszabbító egymáshoz csavarozható.
Jellemzők és előnyök
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Fúvóka műanyagból
- Ha a fúvóka véletlenül hozzáér a felülethez, elkerülhető a kényes felületek sérülése.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|118 x 20 x 20
Alkalmazási területek
- Gyártóberendezések, például fröccsöntő szerszámok, szállító- és kezelőrendszerek stb. tisztítására.
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.