Hosszabbítás az L2P hajlított fúvókákhoz. A hosszabbító teljesen műanyagból készült, hogy megakadályozza a tisztítandó tárgy sérülését. A menetek azonban fémmel vannak megerősítve a hosszú élettartam biztosítása érdekében. A hosszabbító 100 milliméter hosszú. Több hosszabbító egymáshoz csavarozható.