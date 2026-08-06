Extension cable RCX
Ha a töltőállomásról vagy az RCX RTK antennájáról van szó, a hosszabbító kábel lehetővé teszi a tápegység csatlakozásának tíz méterrel történő meghosszabbítását.
A hosszabbító kábel nagyobb rugalmasságot biztosít a töltőállomás vagy az RTK antenna beállításakor. Ha a kívánt telepítési hely közvetlen közelében nincs konnektor, a kábel segít áthidalni a távolságot.
Jellemzők és előnyök
Tíz méterrel nagyobb működési sugár a tápkábel lefektetéséhez
Használható töltőállomáshoz vagy RTK antennához
Az időjárásállóság és a védelmi osztály megmarad
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kábelhossz (m)
|10
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5