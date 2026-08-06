Extension cable RCX

Ha a töltőállomásról vagy az RCX RTK antennájáról van szó, a hosszabbító kábel lehetővé teszi a tápegység csatlakozásának tíz méterrel történő meghosszabbítását.

A hosszabbító kábel nagyobb rugalmasságot biztosít a töltőállomás vagy az RTK antenna beállításakor. Ha a kívánt telepítési hely közvetlen közelében nincs konnektor, a kábel segít áthidalni a távolságot.

Jellemzők és előnyök
Tíz méterrel nagyobb működési sugár a tápkábel lefektetéséhez
Használható töltőállomáshoz vagy RTK antennához
Az időjárásállóság és a védelmi osztály megmarad
Specifikációk

Műszaki adatok

Kábelhossz (m) 10
Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5