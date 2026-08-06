Extra hosszú réstisztító fej (AD)
Extra hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból hideg hamu felszívásához. Minden Kärcher Home & Garden hamu- és szárazporszívóhoz alkalmas.
Az extra hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból készül és lehetővé teszi a hideg hamu felszívását a nehezen elérhető helyekről - például a kandallónál, a cserépkályhánál vagy a grillsütőnél. Az extra hosszú réstisztító fej kiegészítő tartozékként használható bármelyik Home & Garden hamu- és szárazporszívóhoz.
Jellemzők és előnyök
Égésálló anyagból készült.
Rendkívüli hosszúság, a kandalló, cserépkályha vagy grill nehezen hozzáférhető helyeihez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kandallók, kályhák stb.
- Barbecue