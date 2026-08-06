Extra hosszú réstisztító fej (AD)

Extra hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból hideg hamu felszívásához. Minden Kärcher Home & Garden hamu- és szárazporszívóhoz alkalmas.

Az extra hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból készül és lehetővé teszi a hideg hamu felszívását a nehezen elérhető helyekről - például a kandallónál, a cserépkályhánál vagy a grillsütőnél. Az extra hosszú réstisztító fej kiegészítő tartozékként használható bármelyik Home & Garden hamu- és szárazporszívóhoz.

Jellemzők és előnyök
Égésálló anyagból készült.
Rendkívüli hosszúság, a kandalló, cserépkályha vagy grill nehezen hozzáférhető helyeihez
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 350 x 41 x 41
Alkalmazási területek
  • Kandallók, kályhák stb.
  • Barbecue