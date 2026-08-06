Az extra hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból készül és lehetővé teszi a hideg hamu felszívását a nehezen elérhető helyekről - például a kandallónál, a cserépkályhánál vagy a grillsütőnél. Az extra hosszú réstisztító fej kiegészítő tartozékként használható bármelyik Home & Garden hamu- és szárazporszívóhoz.