Az FC 2 kőhenger tökéletes kiegészítő a nem kényes keménypadlók, például kő- vagy kerámiapadlók mélytisztításához (bár nem alkalmas az olyan kényes természetes kőpadlókhoz, mint a márvány vagy a terrakotta). Kompatibilis az FC 2-4 padlótisztítóval. A beépített sörtéknek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és még a rések, illesztések és egyenetlen felületek is újra ragyogóvá válnak. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.