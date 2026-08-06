FC 2-4 kőhenger

A nem kényes kemény padlók és a piszkos rések tisztítása nem is lehetne egyszerűbb: az FC 2-4 padlótisztítóhoz való kőhengerrel a makacs foltoknak nincs esélyük. A henger 60 °C-ig mosógépben mosható.

Az FC 2 kőhenger tökéletes kiegészítő a nem kényes keménypadlók, például kő- vagy kerámiapadlók mélytisztításához (bár nem alkalmas az olyan kényes természetes kőpadlókhoz, mint a márvány vagy a terrakotta). Kompatibilis az FC 2-4 padlótisztítóval. A beépített sörtéknek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és még a rések, illesztések és egyenetlen felületek is újra ragyogóvá válnak. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • Optimális szennyeződés-eltávolítás és a szennyeződés nagymértékű összeszedése a kiváló tisztítási eredmények eléréséhez.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Beépített kefék
  • Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása
  • Még a hasadékok és az egyenetlen padlók is ragyogóan tisztavá válnak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 180 x 60 x 60
Alkalmazási területek
  • Kőpadlók
  • Makacs szennyeződések
  • Csempe illesztések