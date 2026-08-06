FC 2-4 univerzális henger

Univerzális henger minden keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához. Foszlánymentes, nedvszívó és strapabíró. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.

Egyszerűen tiszta: A Kärcher FC 2-4 padlótisztítóhoz való univerzális henger biztosítja az összes kemény padló - még a parketta - kíméletes nedves tisztítását és karbantartását. A kiváló minőségű univerzális henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. A henger max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is mosható.

Jellemzők és előnyök
100% mikroszál
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Különösen tiszta
  • Higiénikus munkavégzés különféle felhasználási területekhez ( szaniter, konyha, csaptelepek )
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 180 x 60 x 60
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Viaszos padló