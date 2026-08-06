FC 2-4 univerzális henger
Univerzális henger minden keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához. Foszlánymentes, nedvszívó és strapabíró. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.
Egyszerűen tiszta: A Kärcher FC 2-4 padlótisztítóhoz való univerzális henger biztosítja az összes kemény padló - még a parketta - kíméletes nedves tisztítását és karbantartását. A kiváló minőségű univerzális henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. A henger max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is mosható.
Jellemzők és előnyök
100% mikroszál
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Különösen tiszta
- Higiénikus munkavégzés különféle felhasználási területekhez ( szaniter, konyha, csaptelepek )
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|180 x 60 x 60
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Viaszos padló