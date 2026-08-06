Egyszerűen tiszta: A Kärcher FC 2-4 padlótisztítóhoz való univerzális henger biztosítja az összes kemény padló - még a parketta - kíméletes nedves tisztítását és karbantartását. A kiváló minőségű univerzális henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. A henger max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is mosható.