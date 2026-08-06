A készlet két szűrőbetétet tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket vákuum üzemmódban üzemeltetik, a kiváló minőségű szűrő optimális tisztítási eredményt biztosít a por nagy részének kiszűrésével. A mosható anyagoknak köszönhetően a szűrő tisztítása rendkívül egyszerű.