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Az optimális tisztítási eredmény érdekében: két kiváló minőségű szűrőbetéttel ellátott készlet az RCV 2 robotporszívóhoz.

A készlet két szűrőbetétet tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket vákuum üzemmódban üzemeltetik, a kiváló minőségű szűrő optimális tisztítási eredményt biztosít a por nagy részének kiszűrésével. A mosható anyagoknak köszönhetően a szűrő tisztítása rendkívül egyszerű.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Méretek (H × Sz × M) (mm) 75 x 62 x 8
Kompatibilis készülékek