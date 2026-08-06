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Az optimális tisztítási eredmény érdekében: két kiváló minőségű szűrőbetéttel ellátott készlet az RCV 2 robotporszívóhoz.
A készlet két szűrőbetétet tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket vákuum üzemmódban üzemeltetik, a kiváló minőségű szűrő optimális tisztítási eredményt biztosít a por nagy részének kiszűrésével. A mosható anyagoknak köszönhetően a szűrő tisztítása rendkívül egyszerű.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|75 x 62 x 8