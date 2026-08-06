Filter szett FCV4

Kétlépcsős megbízható Duo!Pure szűrőrendszer a Kärcher FCV 4 vákuummosóhoz, amely egy lapos redős szűrőből és egy szivacsszűrőből áll.

Az FCV 4 porszívó-felmosó többlépcsős Duo!Pure szűrőrendszere, amely egy lapos redős szűrőből és egy szivacsszűrőből áll, megbízható védelmet nyújt a nedvesség ellen és kiváló szűrést biztosít. A rendkívül hatékony lapos redős szűrő a levegőben lévő legkisebb részecskéket is hatékonyan rögzíti. Száraz üzemmód ideális kárpitokon és szőnyegeken való használatra.

Jellemzők és előnyök
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
  • Megbízható szűrés lapos redős szűrővel és szivacsszűrővel
Gyorsan és egyszerűen cserélhető
Biztonságos és hosszú élettartamú
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 60 x 70 x 30
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Belső terek