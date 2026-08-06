Az FCV 4 porszívó-felmosó többlépcsős Duo!Pure szűrőrendszere, amely egy lapos redős szűrőből és egy szivacsszűrőből áll, megbízható védelmet nyújt a nedvesség ellen és kiváló szűrést biztosít. A rendkívül hatékony lapos redős szűrő a levegőben lévő legkisebb részecskéket is hatékonyan rögzíti. Száraz üzemmód ideális kárpitokon és szőnyegeken való használatra.