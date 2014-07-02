Finomvízszűrő, 100 μm, R 1"

A vízbementei oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm

A finomvízszűrő lyukbősége 100 μm és maximum 60 °C hőmérséklethez alkalmas. Védi a készüléket a vízben található piszokszemcséktől. Felszerelés a készülék bemeneténél. Vízmennyiség 1.200 l/óráig. 1"-os csatlakozó.

Specifikációk

Műszaki adatok

Vízcsatlakozás (inch) 1″
Csomagolási súly (kg) 0,4
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