Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm

Hosszú, robusztus, lapos fúvóka a Kärcher szárazjég-tisztítókhoz, amely a kioldópisztolyban forgatható. Gyors csererendszerrel rendelkezik, különösen alkalmas a koptatós alkalmazásokhoz.

A Kärcher hosszú lapos sugárfúvókája ideális abrazív alkalmazásokhoz alkatrészek, fröccsöntő formák vagy akár robotfűnyírók szárazjeges tisztítása során. Könnyedén eltávolítja a makacs lerakódásokat, de a festékeket, olajokat és kenőanyagokat vagy a kormot is. Az alumíniumból és rozsdamentes acélból készült fúvóka nagyon robusztus, és forgatható a pisztolyban. Az intelligens gyorscserélő rendszer rendkívül egyszerűvé és kényelmessé teszi a lapos fúvóka kezelését.

Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
  • A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
Gyorscsere-rendszer
  • Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
  • Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 252 x 40 x 22
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
  • A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
  • Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.