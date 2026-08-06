Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm
Hosszú, robusztus, lapos fúvóka a Kärcher szárazjég-tisztítókhoz, amely a kioldópisztolyban forgatható. Gyors csererendszerrel rendelkezik, különösen alkalmas a koptatós alkalmazásokhoz.
A Kärcher hosszú lapos sugárfúvókája ideális abrazív alkalmazásokhoz alkatrészek, fröccsöntő formák vagy akár robotfűnyírók szárazjeges tisztítása során. Könnyedén eltávolítja a makacs lerakódásokat, de a festékeket, olajokat és kenőanyagokat vagy a kormot is. Az alumíniumból és rozsdamentes acélból készült fúvóka nagyon robusztus, és forgatható a pisztolyban. Az intelligens gyorscserélő rendszer rendkívül egyszerűvé és kényelmessé teszi a lapos fúvóka kezelését.
Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
- A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
- Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|252 x 40 x 22
Alkalmazási területek
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.