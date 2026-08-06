A Kärcher hosszú lapos sugárfúvókája ideális abrazív alkalmazásokhoz alkatrészek, fröccsöntő formák vagy akár robotfűnyírók szárazjeges tisztítása során. Könnyedén eltávolítja a makacs lerakódásokat, de a festékeket, olajokat és kenőanyagokat vagy a kormot is. Az alumíniumból és rozsdamentes acélból készült fúvóka nagyon robusztus, és forgatható a pisztolyban. Az intelligens gyorscserélő rendszer rendkívül egyszerűvé és kényelmessé teszi a lapos fúvóka kezelését.