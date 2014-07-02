Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db
Rendkívül szakadásálló, 3 rétegű gyapjú szűrőtasak, M porosztály. A gyapjú szűrőtasak kapacitása 2-3-szor nagyobb, mint a hagyományos papír szűrőtasakoknál. Szabvány a T 10/1 és T 12/1 számára. Tartalom: x10.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|10
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|365 x 240 x 85