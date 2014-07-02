Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db

Rendkívül szakadásálló, 3 rétegű gyapjú szűrőtasak, M porosztály. A gyapjú szűrőtasak kapacitása 2-3-szor nagyobb, mint a hagyományos papír szűrőtasakoknál. Szabvány a T 10/1 és T 12/1 számára. Tartalom: x10.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 10
Szín Fehér
Súly (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 365 x 240 x 85