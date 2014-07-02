Rendkívül szakadásálló, 3 rétegű gyapjú szűrőtasak, M porosztály. A gyapjú szűrőtasak kapacitása 2-3-szor nagyobb, mint a hagyományos papír szűrőtasakoknál. Szabvány a T 10/1 és T 12/1 számára. Tartalom: x10.