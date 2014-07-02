Flexibilis szórószár, 1050 mm
A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.
1050 mm-es rugalmas szórószár 20° és 140° közt állítható elhajlással, ideális nehezen elérhető helyek tisztítására, pl.: esővízcsatornák, autók teteje, padlók vagy kerékdobok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. üzemi nyomás (bar)
|210
|Hossz (mm)
|1050
|Hőmérséklet (°C)
|max. 150
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,4
Kompatibilis készülékek
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