Flexibilis szórószár, 1050 mm

A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.

1050 mm-es rugalmas szórószár 20° és 140° közt állítható elhajlással, ideális nehezen elérhető helyek tisztítására, pl.: esővízcsatornák, autók teteje, padlók vagy kerékdobok.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 210
Hossz (mm) 1050
Hőmérséklet (°C) max. 150
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,4
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