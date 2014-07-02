Flíz porzsák

5 rétegű flíz porzsák, rendkívül tépésálló, ellenáll a hosszan tartó szívóerőnek és nagy a porvisszatartási foka.

Rendkívül tépésálló, 5 rétegű anyagból készült, flíz porzsák ellenáll a hosszan tartó szívóerőnek és nagy a porvisszatartási foka. Praktikus zárófül segíti a higiénikus kivételt.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű flíz anyag
  • Nagyfokú szennyeződésfelvevő képesség
  • Különösen tépésálló
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 5
Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 150 x 10
Kompatibilis készülékek