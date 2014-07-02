Flíz porzsák
5 rétegű flíz porzsák, rendkívül tépésálló, ellenáll a hosszan tartó szívóerőnek és nagy a porvisszatartási foka.
Rendkívül tépésálló, 5 rétegű anyagból készült, flíz porzsák ellenáll a hosszan tartó szívóerőnek és nagy a porvisszatartási foka. Praktikus zárófül segíti a higiénikus kivételt.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű flíz anyag
- Nagyfokú szennyeződésfelvevő képesség
- Különösen tépésálló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|5
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 150 x 10