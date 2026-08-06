Flíz porzsák készlet 5 db
Flíz porzsák praktikus zár rendszerrel a higiénikus kivételhez szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Kärcher VC 2 típusú porszívókhoz.
Flíz porzsák Kärcher VC 2 típusú porszívókhoz. Praktikus zár rendszerrel a higiénikus kivételhez szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Jellemzők és előnyök
Flíz porzsák praktikus zárral
- Higiénikus kivételI lehetőség szennyeződéssel való érintkezés nélkül
Nagy felvételi teljesítmény
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|5
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|350 x 160 x 33
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés