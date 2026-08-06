Flíz porzsák készlet 5 db

Flíz porzsák praktikus zár rendszerrel a higiénikus kivételhez szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Kärcher VC 2 típusú porszívókhoz.

Flíz porzsák Kärcher VC 2 típusú porszívókhoz. Praktikus zár rendszerrel a higiénikus kivételhez szennyeződéssel való érintkezés nélkül.

Jellemzők és előnyök
Flíz porzsák praktikus zárral
  • Higiénikus kivételI lehetőség szennyeződéssel való érintkezés nélkül
Nagy felvételi teljesítmény
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 5
Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés