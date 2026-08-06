Flíz porzsák Renovation KFI 489

Speciális gyapjúporzsák felújítások és elektromos szerszámokkal végzett munka során keletkező finom por hatékony felszívásához. Alkalmas Kärcher nedves és száraz porszívókhoz (WD 4 - 6).

A Renovation KFI 489 speciális gyapjú porzsákok ideálisak száraz és nedves szennyeződések porszívózásához, és tökéletesen alkalmasak a felújítási munkák és az elektromos szerszámokkal végzett munkák során keletkező finom por porszívózásához is. Az ötrétegű, rendkívül szakadásálló gyapjú anyag előszűrővel biztosítja, hogy a szűrő felülete ne tömődjön el, és ezáltal garantálja a tartós szívóteljesítményt és az optimális porszűrést használat közben. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki. A csomag tartalma: négy porzsák.

Jellemzők és előnyök
Ötrétegű gyapjú anyag, előszűrővel együtt
  • A tartós szívóerő és optimális porszűrés használat közben.
  • A megszakítás nélküli munkához.
  • Rendkívül szakadásálló, ideális nagy igénybevételhez.
Alkalmas Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 nedves és száraz porszívókhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 4
Szín szürke
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 265 x 185 x 68
Alkalmazási területek
  • Finom por
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
  • Műhely
  • Felújítás