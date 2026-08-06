A Renovation KFI 489 speciális gyapjú porzsákok ideálisak száraz és nedves szennyeződések porszívózásához, és tökéletesen alkalmasak a felújítási munkák és az elektromos szerszámokkal végzett munkák során keletkező finom por porszívózásához is. Az ötrétegű, rendkívül szakadásálló gyapjú anyag előszűrővel biztosítja, hogy a szűrő felülete ne tömődjön el, és ezáltal garantálja a tartós szívóteljesítményt és az optimális porszűrést használat közben. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki. A csomag tartalma: négy porzsák.