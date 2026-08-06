Forgó csatlakozó

Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: EASY!Lock. Markolatvédő

A Kärcher forgócsatlakozó minden egyes használatnál megakadályozza a magasnyomású tömlők elcsavarodását és megtörését. Csatlakozási méret: M 22 x 1.5 m. Markolatvédelemmel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek