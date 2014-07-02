Forgó csőtisztító fúvóka 050
Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval
Forgó csőtisztító fúvóka belső menettel. 4 forgó sugárral az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához - lehetővé téve a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben. R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.
Jellemzők és előnyök
Négy-oldali sugárral forog a fúvóka a saját tengelye körül
- Teljes mértékben egyenletes tisztítás.
Csatlakozás: 1/8"
- Csőtisztító tömlőkkel kompatibilis
Kompakt kivitel 16 mm-es külső átmérővel
- Ideális kezelhetőség csőtisztításnál, szűk helyek is elérhető vele.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|16
|Fúvókaméret ( )
|50
|Menet
|R 1/8"
Kompatibilis készülékek
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW