Forgó csőtisztító fúvóka 050

Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval

Forgó csőtisztító fúvóka belső menettel. 4 forgó sugárral az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához - lehetővé téve a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben. R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.

Jellemzők és előnyök
Négy-oldali sugárral forog a fúvóka a saját tengelye körül
  • Teljes mértékben egyenletes tisztítás.
Csatlakozás: 1/8"
  • Csőtisztító tömlőkkel kompatibilis
Kompakt kivitel 16 mm-es külső átmérővel
  • Ideális kezelhetőség csőtisztításnál, szűk helyek is elérhető vele.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 16
Fúvókaméret ( ) 50
Menet R 1/8"
Kompatibilis készülékek