Forgó csőtisztító fúvóka 065
Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.
Forgó csőtisztító fúvóka belső menettel. 4 forgó sugárral az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához - lehetővé téve a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben. R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|16
|Fúvókaméret ( )
|65
|Menet
|R 1/8"
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus