Forgó csőtisztító fúvóka belső menettel. 4 forgó sugárral az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához - lehetővé téve a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben. R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.