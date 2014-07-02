Forgó csőtisztító fúvóka 065

Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.

Forgó csőtisztító fúvóka belső menettel. 4 forgó sugárral az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához - lehetővé téve a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben. R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 16
Fúvókaméret ( ) 65
Menet R 1/8"