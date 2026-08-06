Forgó mosókefe > 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel
A vízáram által meghajtva. Kíméletesen eltávolítja a finom port és az út porát bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).
Jellemzők és előnyök
Forgó vízhajtásos mosókefe
- Nincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához.
- Kompakt és könnyű felépítés
Nylon sörte
- Felületkímélő
Nagyfokú mechanikai tisztítóhatás a forgásnak köszönhetően
- Rendkívül jó tisztítási teljesítmény
- Csekély időigény a standard mosókeféhez képest.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1000 - 1300
|Anyag
|Nejlon
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 200 x 100
Kompatibilis készülékek
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
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