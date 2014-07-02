Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték

A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).

Jellemzők és előnyök
Forgó vízhajtásos mosókefe
  • Nincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához.
  • Kompakt és könnyű felépítés
Szórószáron való rögzítés (menet M18x1,5)
  • Egyszerű és stabil
Nylon sörte
  • Felületkímélő
Nagyfokú mechanikai tisztítóhatás a forgásnak köszönhetően
  • Rendkívül jó tisztítási teljesítmény
  • Csekély időigény a standard mosókeféhez képest.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 800
Anyag Nejlon
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 1,1
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