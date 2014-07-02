Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték
A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).
Jellemzők és előnyök
Forgó vízhajtásos mosókefe
- Nincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához.
- Kompakt és könnyű felépítés
Szórószáron való rögzítés (menet M18x1,5)
- Egyszerű és stabil
Nylon sörte
- Felületkímélő
Nagyfokú mechanikai tisztítóhatás a forgásnak köszönhetően
- Rendkívül jó tisztítási teljesítmény
- Csekély időigény a standard mosókeféhez képest.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 800
|Anyag
|Nejlon
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
Kompatibilis készülékek
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