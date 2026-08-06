Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték

Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Anyag Természetes szőr
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,2
Kompatibilis készülékek
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