Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték
Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1000 - 1300
|Anyag
|Természetes szőr
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
Kompatibilis készülékek
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