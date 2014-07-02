Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték
Vízsugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, M 18 x 1,5 (cserélhető kefebetét).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 800
|Anyag
|Természetes szőr
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
Kompatibilis készülékek
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