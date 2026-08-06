FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel

A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.

FR 30 ME kiváló minőségű forróvíz-ellenálló felülettisztító rozsdamentes acél burkolattal, 300 mm-es munkaszélességgel, ideális beltéri tisztításra pl. az élelmiszeriparban. Dupla kerémiacsapágyakkal, jelölés nélküli forgatható görgőkkel és beépített szívótömlőcsatalkozással a kiszóródott víz felszívásához. Műszaki adatok: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. A fúvókakészletet külön kell megrendelni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 5
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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