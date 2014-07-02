FR 30 Me kemény felülettisztító

Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.

FR 30 ME kiváló minőségű, melegvízálló felülettisztító rozsdamentes acél burkolattal, 300 mm munkaszélességgel, ideális beltéri tisztításhoz, pl. élelmiszeriparban. Jellemzői közé tartoznak a kettős kerámiacsapágyak, a nyomot nem hagyó forgógörgők és a beépített szívótömlő-csatlakozó a permetvíz eltávolításához. Műszaki adatok: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. A fúvókakészletet külön kell megrendelni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 300
Csatlakozómenet M 18
Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 5,2
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