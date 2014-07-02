FR 30 Me kemény felülettisztító
Melegvízálló, rozsdamentes acél felülettisztító dupla kerámiacsapágyazással, nyomot nem hagyó forgógörgők és szívótömlőcsatlakozás. Ideális beltéri takarításhoz, pl. élelmiszeriparban.
FR 30 ME kiváló minőségű, melegvízálló felülettisztító rozsdamentes acél burkolattal, 300 mm munkaszélességgel, ideális beltéri tisztításhoz, pl. élelmiszeriparban. Jellemzői közé tartoznak a kettős kerámiacsapágyak, a nyomot nem hagyó forgógörgők és a beépített szívótömlő-csatlakozó a permetvíz eltávolításához. Műszaki adatok: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85°C. A fúvókakészletet külön kell megrendelni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|300
|Csatlakozómenet
|M 18
|Szín
|ezüst
|Csomagolási súly (kg)
|5,2
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.