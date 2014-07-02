FR 50 felülettisztító

500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófoganytú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.

Max. 250 bar/ 1800 l/óra / 80 °C

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 500
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 13,9

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