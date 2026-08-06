FR Classic felülettisztító
Ideális indulómodell a bel- és kültéri felületek tisztításához való Kärcher felülettisztítók világába. Fröccsenés elleni védelemmel és akár 150 bar üzemi nyomással.
Az FR Classic a Kärcher felülettisztítók indulómodellje bel- és kültéri felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. Akár 150 bar üzemi nyomással és 40 °C-ra felmelegített, óránkénti 600 literes vízátfolyással tűnik ki. A fúvókakészlet külön rendelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|300
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,1
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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