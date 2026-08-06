Fröccsenés-gátló az 500-as hengerkeféhez

Fröccsenés-gátló tépőzárral a forgó hengerkeféhez. Az átlátszó fóliának köszönhetően a kefe tisztán látható, ugyanakkor véd a fröccsenések ellen.

A fröccsenés-gátló nagyon könnyen rögzíthető közvetlenül a forgó görgős kefe meghajtójára, ezen felül átlátszó fóliával is rendelkezik, amely biztosítja, hogy Ön munka közben bármikor akadálytalanul rálásson a tisztító kefére, továbbá a tépőzárnak köszönhetően a fröccsenés-gátló könnyedén is cserélhető. Mialatt a felhasználó száraz marad a homlokzati tisztítás során, a fröccsenés-gátló jobb tisztítási eredményeket biztosít, mivel a víz lefolyik a homlokzatról, és a szennyeződés részecskéit automatikusan leöblíti.

Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Csomagolási súly (kg) 0,9

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tökéletes homlokzatok és napelemek tisztítására