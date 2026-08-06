Jó érzés, amikor látja, hogy a vízcseppek csöpögnek le frissen mosott kerékpártól, és minden újból úgy ragyog, mint új korában. Kevésbé jó érzés, ha a takarításkor az Ön ruhája lesz nedves. Ennek elkerülése érdekében megbízható fröccsenésvédelem áll rendelkezésre az OC 3 mobil kültéri tisztítóhoz hogy kifejezetten megvédjék a felhasználót és környezetét a nem kívánt nedvességtől. A tisztítás során a jobb orientáció érdekében a felülete átlátszó. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a szórópisztollyal, és a meglévő lapos vagy pontsugár fúvókával is. Használat után a rugalmas fröccsenésvédő eltűnik, mivel négy lépésben összecsukható például a kiegészítő dobozba, hogy rendezetten tárolható legyen. Ez a fröccsenésgátló nem kompatibilis a K2-K7 osztályú magas nyomású mosókkal.