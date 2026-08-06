Fröccsenésvédő
A mobil kültéri tisztító átlátszó fröccsenés védelme megvédi a felhasználókat és környezetüket a kifröccsenő víztől vagy permettől.
Jó érzés, amikor látja, hogy a vízcseppek csöpögnek le frissen mosott kerékpártól, és minden újból úgy ragyog, mint új korában. Kevésbé jó érzés, ha a takarításkor az Ön ruhája lesz nedves. Ennek elkerülése érdekében megbízható fröccsenésvédelem áll rendelkezésre az OC 3 mobil kültéri tisztítóhoz hogy kifejezetten megvédjék a felhasználót és környezetét a nem kívánt nedvességtől. A tisztítás során a jobb orientáció érdekében a felülete átlátszó. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a szórópisztollyal, és a meglévő lapos vagy pontsugár fúvókával is. Használat után a rugalmas fröccsenésvédő eltűnik, mivel négy lépésben összecsukható például a kiegészítő dobozba, hogy rendezetten tárolható legyen. Ez a fröccsenésgátló nem kompatibilis a K2-K7 osztályú magas nyomású mosókkal.
Jellemzők és előnyök
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
- Megvédi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől.
ÁTLÁTSZÓ ANYAG
- TOVÁBBFEJLESZTETT IRÁNYMUTATÁS TISZTÍTÁSKOR.
KETTŐ PÁNT
- EGYSZERŰ CSATLAKOZÁST GARANTÁL A FRÖCCSENÉSVÉDŐHÖZ ÉS A SZÓRÓPISZTOLYHOZ.
NÉGY LÉPÉSBEN BEHAJTHATÓ
- KÖNNYEN TÁROLHATÓ A TARTOZÉKDOBOZBAN.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|136 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Babakocsik
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Cipők / túrabakancsok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Szúnyogháló