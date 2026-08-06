Fröccsenésvédő

A mobil kültéri tisztító átlátszó fröccsenés védelme megvédi a felhasználókat és környezetüket a kifröccsenő víztől vagy permettől.

Jó érzés, amikor látja, hogy a vízcseppek csöpögnek le frissen mosott kerékpártól, és minden újból úgy ragyog, mint új korában. Kevésbé jó érzés, ha a takarításkor az Ön ruhája lesz nedves. Ennek elkerülése érdekében megbízható fröccsenésvédelem áll rendelkezésre az OC 3 mobil kültéri tisztítóhoz hogy kifejezetten megvédjék a felhasználót és környezetét a nem kívánt nedvességtől. A tisztítás során a jobb orientáció érdekében a felülete átlátszó. Gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a szórópisztollyal, és a meglévő lapos vagy pontsugár fúvókával is. Használat után a rugalmas fröccsenésvédő eltűnik, mivel négy lépésben összecsukható például a kiegészítő dobozba, hogy rendezetten tárolható legyen. Ez a fröccsenésgátló nem kompatibilis a K2-K7 osztályú magas nyomású mosókkal.

Jellemzők és előnyök
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
  • Megvédi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől.
ÁTLÁTSZÓ ANYAG
  • TOVÁBBFEJLESZTETT IRÁNYMUTATÁS TISZTÍTÁSKOR.
KETTŐ PÁNT
  • EGYSZERŰ CSATLAKOZÁST GARANTÁL A FRÖCCSENÉSVÉDŐHÖZ ÉS A SZÓRÓPISZTOLYHOZ.
NÉGY LÉPÉSBEN BEHAJTHATÓ
  • KÖNNYEN TÁROLHATÓ A TARTOZÉKDOBOZBAN.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 136 x 100 x 100
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Babakocsik
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Cipők / túrabakancsok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Szúnyogháló