Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 keskeny padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró gőztisztító kendőket egyszerűen a padlófejen kell elhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló erőteljes tisztításához.