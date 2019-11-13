Frottír törlőkendő, keskeny
Szöszmentes, nagy felszívóerejű és strapabíró: 5 keskeny, kiváló minőségű pamutból készült padlótisztító törlőkendő.
Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 keskeny padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró gőztisztító kendőket egyszerűen a padlófejen kell elhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló erőteljes tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|6,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 200 x 5
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Alkalmazási területek
- Kemény padlók