Frottír törlőkendő, keskeny

Szöszmentes, nagy felszívóerejű és strapabíró: 5 keskeny, kiváló minőségű pamutból készült padlótisztító törlőkendő.

Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 keskeny padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró gőztisztító kendőket egyszerűen a padlófejen kell elhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló erőteljes tisztításához.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 6,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 200 x 5

Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény padlók