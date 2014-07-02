FRV 30 felülettisztító
A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
Kompatibilis készülékek
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