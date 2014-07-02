FRV 30 felülettisztító

A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 5,6
Tartozékok
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