FRV 30 Me felülettisztító

A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig.

Az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító forróvizes tisztítást tesz lehetővé 85 °C-ig. A szennyezett víz beépített, automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me még hatékonyabbá teszi a felülettisztítást - bel- és kültérben egyaránt. Az FRV 30 Me 7,5 m-es hőmérsékletálló poliuretán elszívótömlővel felszerelt. A nyomot nem hagyó vezetőgörgők és a 2-szeres kerámia-csapágyazás a minőségi jellemzőket erősíti. Műszaki adatok: max. 250 bar, 1300 l/óra. (A készülékspecifikus fúvókakészlet külön rendelhető.)

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 7,6

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