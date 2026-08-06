FRV 50 Me felülettisztító

Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 16,9

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