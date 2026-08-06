FRV 50 Me felülettisztító
Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|ezüst
|Csomagolási súly (kg)
|16,9
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer 17/20 De Tr1
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