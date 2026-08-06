FRV 50 Me felülettisztító
A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizes tisztítás 85 °C-ig.
Az FRV 50 Me nemesacél felülettisztító forróvizes tisztítást tesz lehetővé 85 °C-ig. A szennyezett víz beépített, automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 50 Me még hatékonyabbá teszi a felülettisztítást - bel- és kültérben egyaránt. Az FRV 50 Me 7,5 m-es hőmérsékletálló poliuretán elszívótömlővel felszerelt. A nyomot nem hagyó vezetőgörgők és a 2-szeres kerámia-csapágyazás a minőségi jellemzőket erősíti. Műszaki adatok: max. 250 bar, 1300 l/óra. (A készülékspecifikus fúvókakészlet külön rendelhető.)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Szín
|ezüst
|Csomagolási súly (kg)
|17,5
Kompatibilis készülékek
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