Fűnyíró pengék
A robusztus vágópengékkel még a nehezen hozzáférhető helyeken is eltávolíthatja az ellenőrizetlen növekedést. Kompatibilis az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher Battery Power fűnyíróval.
A praktikus, 10 darabos masszív trimmelő pengék pontosan és tisztán távolítják el a mohát, a kontrollálatlan növekedést és a gyomokat még a kert nehezen hozzáférhető részein is. Ideálisak az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher akkumulátoros fűnyíróhoz. További előnye, hogy a trimmer pengéi könnyen és szerszám nélkül cserélhetők.
Jellemzők és előnyök
Vágási eredmény
- A robusztus szegélynyíró penge még a legmakacsabb, ellenőrizetlen hajtásokat is különösen hatékonyan és tisztán vágja le.
Rugalmas használat
- A szegélynyíró pengék könnyedén elérik a kert nehezen hozzáférhető részeit is.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
- A kattintásos rendszer különösen egyszerűvé teszi a vágópenge cseréjét.
Praktikus többcsomagos
- A mellékelt 10 vágópenge biztosítja, hogy hosszú ideig teljes erővel dolgozhass.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- Kompatibilis a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójával.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Pengék száma
|2
|Nyírásszélesség (cm)
|23
|Szín
|sárga
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 40 x 4
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek