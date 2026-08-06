A praktikus, 10 darabos masszív trimmelő pengék pontosan és tisztán távolítják el a mohát, a kontrollálatlan növekedést és a gyomokat még a kert nehezen hozzáférhető részein is. Ideálisak az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher akkumulátoros fűnyíróhoz. További előnye, hogy a trimmer pengéi könnyen és szerszám nélkül cserélhetők.