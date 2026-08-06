Fűnyíró pengék

A robusztus vágópengékkel még a nehezen hozzáférhető helyeken is eltávolíthatja az ellenőrizetlen növekedést. Kompatibilis az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher Battery Power fűnyíróval.

A praktikus, 10 darabos masszív trimmelő pengék pontosan és tisztán távolítják el a mohát, a kontrollálatlan növekedést és a gyomokat még a kert nehezen hozzáférhető részein is. Ideálisak az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher akkumulátoros fűnyíróhoz. További előnye, hogy a trimmer pengéi könnyen és szerszám nélkül cserélhetők.

Jellemzők és előnyök
Vágási eredmény
  • A robusztus szegélynyíró penge még a legmakacsabb, ellenőrizetlen hajtásokat is különösen hatékonyan és tisztán vágja le.
Rugalmas használat
  • A szegélynyíró pengék könnyedén elérik a kert nehezen hozzáférhető részeit is.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
  • A kattintásos rendszer különösen egyszerűvé teszi a vágópenge cseréjét.
Praktikus többcsomagos
  • A mellékelt 10 vágópenge biztosítja, hogy hosszú ideig teljes erővel dolgozhass.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • Kompatibilis a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójával.
Specifikációk

Műszaki adatok

Pengék száma 2
Nyírásszélesség (cm) 23
Szín sárga
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 40 x 4
Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek