Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035
Készülékspecifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.
A készülékspecifikus fúvókakészlet a Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéről gondoskodik. Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú berendezésekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
Kompatibilis készülékek
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)
- Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)