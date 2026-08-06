Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040
Készülékspecifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.
A készülékspecifikus fúvókakészlet a Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéről gondoskodik. Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszámú berendezésekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,4