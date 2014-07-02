Fúvókacsomag homokszóráshoz 040

Tartalma: egy homokfúvó fúvóka és egy fúvókabetét, amelyek csak a 4.762-010 illetve 4.762-022 cikkszámú homokszóró készlethez csatlakoztathatóak.

A készülékspecifikus fúvókakészlet a Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéről gondoskodik. Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.762-010/-022 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,4
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